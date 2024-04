DERUBATO IL FIGLIO DELL’IMPRENDITORE SUICIDA, MENTRE VEGLIA IL PADRE

Non hanno avuto alcuna pietà, né rispetto del dolore di una tragedia enorme, i ladri che si sono introdotti nell’abitazione di uno dei figli di Lamberto Rastelli, l’imprenditore giuliese morto suicida. Un furto, portato a termine proprio nella certezza di non trovare nessuno in casa, perché tutti si trovavano giustamente alla veglia nella casa funeraria, per accogliere i tantissimi amici e conoscenti che volevano portare una loro testimonianza alla famiglia, costretta a vivere anche il dolore della morte della sorella dell’imprenditore, scomparsa per infarto nelle stesse ore della morte del fratello. I ladri, avrebbero portato via orologi e alcuni oggetti in oro. Questa mattina, così come chiesto dallo stesso Rastelli nel biglietto lasciato ai familiari, saranno avviate le operazioni di cremazione della salma. L’imprenditore giuliese, titolare di una famosissima azienda specializzata nella produzione di caminetti, ha deciso di togliersi la vita dopo la scoperta di un male incurabile.