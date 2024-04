COOPERA RISPONDE ALLA FIADEL: "REGOLARI I NOSTRI CONTRATTI"

Buongiorno,

nella qualità di legale rappresentante pt della società Coopera Servizi Ambientali & Manutenzioni Società Cooperativa sociale a.r.l C.F./P.IVA 01430510675 in relazione all’articolo del 12 Aprile 2024 apparso su certa stampa.it dal titolo: "“ preciso che la società da me rappresentata non ha errato nell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e dunque non è destinataria di sanzioni riguardanti i lavoratori stessi. Pertanto, con la presente sono a chiedere la rettifica/precisazione della notizia. In difetto mi vedrò costretto ad agire per vie legali a tutela dell’immagine della società da me rappresentata. Certi di una fattiva collaborazione porgo distinti saluti