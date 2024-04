INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI DONNA 75ENNE

Investita sulle strisce pedonali, davanti alla farmacia Di Pierro, in via De Gasperi. Vittima dell’incidente una donna teramana di 75 anni, che è stata subito soccorsa, e poi portata al Pronto Soccorso del Mazzini da un’ambulanza della Croce Bianca. Immediate le cure dei sanitari, la donna è stata sottoposta alle radiografie, che hanno individuato una frattura al braccio e, fortunatamente, nessuna altra conseguenza fisica.