CERTAMEN OVIDIANUM, IL TERAMANO FRANCESCO COLUCCI VINCE LA SFIDA: E' IL PIU' BRAVO, IN ITALIA, DI LATINO

E' Francesco Colucci, del liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo, il vincitore della XXIII edizione del Certamen ovidianum sulmonense, il concorso internazionale di latino che, per tre giorni, ha visto sfidarsi 43 studenti arrivati da tutta Italia a Sulmona. A Colucci è stata assegnato un premio da mille euro e il diploma di merito. Secondo posto per Chiara Gargiulo del liceo Terenzio Mamiani di

Roma. I licei rappresentati in questa edizione sono stati in totale 20: 12 italiani, in rappresentanza di 5 regioni, 8 licei europei di tre nazioni: Austria, Germania e Romania. "Il Certamen non è solo una gara, è soprattutto un momento in cui giovani e meno giovani, appassionati ed esperti si incontrano per parlare di poesia latina" ha sottolineato Caterina Fantauzzi, preside dell'istituto superiore Ovidio che ha organizzato l'evento.