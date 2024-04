VIDEO-FOTO/ GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA QUINTA EDIZIONE DE "IN CAMMINO PER LA RICERCA", A CROGNALETO IL SINDACO PERSIA HA OSPITATO IL PREFETTO

Grande successo, anche quest'anno, per la quinta edizione a Teramo, "In cammino per la ricerca" organizzata dalla Delegazione di Teramo, guidata da Anna Maria Ressa Camerino.

Una camminata che si è svolta in contemporanea in cinque comuni abruzzesi che hanno patrocinato l'iniziativa: Teramo, Campli, Colonnella, Crognaleto e Roseto degli Abruzzi.

I fondi raccolti grazie a questa iniziativa contribuiranno a sostenere gli studi di un ricercatore abruzzese impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche.

A Teramo si è partiti da Piazza Martiri con arrivo all’Istituto Zooprofilattico.

A Campli la partenza è stata da Piazza Fosso di Manso, sosta presso l'Area Archeologica di Campovalano, e arrivo a Piazza Vittorio Emanuele II. Anche qui tanta partecipazione con visite guidate dal Sindaco Federico Agostinelli (foto sotto)

A Colonnella: si è partiti dal “Sentiero dei Laghi” con partenza e arrivo presso la Cantina Biagi.

A Crognaleto la partenza e l' arrivo si è tenuto presso il bellissimo Mulino “De Giorgis”. Qui il Sindaco Orlando Persia ha accolto e guidato la delegazione insieme al Prefetto che ha presieduto la camminata. Presente anche il componente del Cda del Ruzzo Alfredo Grotta (foto sotto).



A Roseto degli Abruzzi la partenza ha avuto il via da Piazza Ponno con sosta presso la Riserva Naturale del Borsacchio e ritorno.

Ma tornando a Teramo da evidenziare il gran numero di iscritti: circa 1500 persone che pone la città di Teramo come la prima in Italia per raccolta fondi grazie all'impegno delle ottime delegate. La critica. Il bell'evento della Fondazione Veronesi disturbata dal gran caos del raduno dei fuoristrada che ha letteralmente occupato piazza Martiri con musica assordante e ronfo dei motori. Il Comune poteva risparmiarsi di autorizzare il raduno in contemporanea con la camminata ecologica visto che i fuoristrada non hanno molto di ecologico soprattutto in centro.