ESCE IN BICICLETTA E MUORE A SOLI 43 ANNI

Muore ciclista sulle strade di Castellalto in località Valle Canzano, sembra si tratti di un quasi certo probabile malore: infarto. Sul posto ci sono i carabinieri e gli operatori del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso di un ciclista 43enne di Atri: T.G. sono le iniziali. Il fatto è avvenuto nella strada panoramica che porta a Castellalto. Al telefono non rispondono i familiari mentre il magistrato ha già disposto l'autopsia sul corpo del ciclista.