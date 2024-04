OGGI TUTTI AL MARE MA TRA QUALCHE GIORNO TORNERA' IL MALTEMPO

Sole e caldo con temperature estive oggi in Abruzzo, che ha portatol tant gente al mre ma il primo assaggio d'estate non durerà a lungo: la prossima settimana arriveranno rovesci, temporali e neve in montagna. La causa sarà l'arrivo di una perturbazione, tra martedì e mercoledì, con aria artica che causerà il crollo delle temperature.