FOTO/ INCENDIO NELLE CAMPAGNE DI CASTELLALTO, LE FIAMME MINACCIANO UN MANEGGIO

Fiamme nelle campagne di Castellalto, in una zona agricola non distante dalla sede della LaFer, a ridosso di un’azienda agrituristica. I Vigili del Fuoco di Teramo, sono impegnati nel tentativo di spegnere l’incendio, che sta interessando una vasta area. Si tratta di un incendio di sterpaglie, che in questa fase non minaccia immobili o strutture, ma che se non domato potrebbe arrivare a sfiorare un vicino maneggio. Sul posto il vigile ecologico Calvarese che sta operando per mettere in sicurezza l'azienda agricola. Sono stati spostati oltre 10 cavalli.