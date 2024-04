CACCIATORI CONTRO L' ATC SALINELLO, PROTESTANO CONTRO I CONTINUI DISSERVIZI

Siamo un gruppo di cacciatori ricadenti nell'ATC Salinello e chiediamo gentilmente di pubblicare quanto segue:

CACCIATORI CONTRO ATC SALINELLO

Protestano un gruppo di cacciatori ricadenti presso l'ATC Salinelto per i continui disservizi,

molto spesso, quando ci rechiamo presso L'ufficio, lo troviamo chiuso nelle ore di apertura al pubblico creandoci così notevoli disagi, inoltre anche quando telefoniamo non risponde mai nessuno, siamo veramente stufi.

Ci risulta inoltre che il Presidente non ha portato in discussione al Comitato il Conto Consuntivo entro il 31 marzo come prevede lo statuto, inoltre non è stata convocata l'Assemblea dei Delegati da molto tempo per informare sulle attività amministrative dell'Ente, lo riteniamo un comportamento gravissimo nei confronti dei cacciatori che pagano le tasse e le quote più atte rispetto agli altri ATC della Regione Abruzzo.

Considerato che il Presidente dell'ATC Salineilo (che presiede tra l'altro anche l'ATC Vomano) non è in grado gli consigliamo di dimettersi.

Per tutte queste gravi situazioni chiediamo agli Enti competenti di intervenire al più presto al fine di garantire ai cacciatori trasparenza e buoni servizi.