FOTO/ FAR WEST AD ALBA: CERCA DI ENTRARE IN UN BAR CON AUTO E MOTO DOPO AVER PERCORSO IL LUNGOMARE CONTROSENSO

Voleva entrare nel locale con l'auto prima e con la moto poi, dopo aver percorso nel senso di marcia contrario la carreggiata del lungomare di Alba Adriatica tra i locali: Cioccolà e Kaffeina e lo ha farlo a tutta velocità. Momenti di panico si sono registrati oggi pomeriggio sul lungomare albense quando un uomo dopo aver avuto una discussione con un albanese che si trovava dentro al locale è salito con l'auto sul marciapiedi davanti li davanti senza forse, rendersi conto di quanto stesse accadendo. Sono fuggiti i clienti a gambe levate senza neppure pagare il conto per lo spavento di quel momento. A chi ha assistito alla scena davanti a famiglie intere scese al mare per il bel tempo è sembrato un miracolo che non si fosse fatto male nessuno. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e i carabinieri per gli adempimenti del caso. Quasi certamente per l'uomo protagonista di una domenica assurda, scatterà la denuncia.