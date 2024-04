VIDEO/ IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE IN UN RACCONTO DI CRONACA: LA MORTE DI PATRIZIA NETTIS

“Le parole giuste”, è il titolo del convegno organizzato dal Rotary Club Teramo. Tra le autorità presenti il Sindaco di Teramo, il delegato del Presidente della Provincia (Flavio Bartolini, il Magnifico Rettore dell'Unite, il Ten. Col. Luigi Vaglio (Comando Provinciale Carabinieri Teramo) e il Primo Maresciallo Mario Andreoli (delegato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Giulianova). Per l'ordine degli avvocati di Teramo l'avvocatessa Diana Giuliani.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, della presidente del Club Gabriella Lucidi Pressanti e delle autorità presenti, sono intervenuti l’inviata di “Quarto Grado” (Rete4) Claudia Marchionni, l’avvocato Giuseppe Castellaneta, Vito e Rosanna Nettis - genitori di

Patrizia Nettis. L’obiettivo del convegno è stato quello di analizzare, partendo dal racconto di un fatto di cronaca (la morte di Patrizia Nettis in Puglia lo scorso giugno, ndr), l’importanza delle parole e del loro significato nel racconto giornalistico così come nella vita quotidiana, per il rispetto dei fatti e delle successive opinioni di ciascuno.

La conoscenza del linguaggio e la consapevolezza del suo uso sono condizioni indispensabili per vivere insieme.

La parola non spiegata, e quindi incomprensibile, sarà al centro del convegno che vuol essere per i giovani un contributo concreto, ma anche una provocazione e un invito a riflettere sulle parole “giuste”, per non fare e non farsi male.