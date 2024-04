CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO, ELETTI I VERTICI DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Elette stamani all’unanimità,in seno all’organismo che si è insediato l’8 marzo scorsoall’interno della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia,il nuovo presidente e il vice presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile (CIF), che sono rispettivamente Annalisa Del Cane e Fiorella Bafile.

Il Comitato, inoltre, è composto da Vanessa Ciunci, Domenica Giancarli, Franca Labrecciosa e Mara Quaianni, consigliere camerali, Roberta Palmerini e Silvia Scarpantonii, designate dalle associazioni di categoria, e Antonella Ballone di diritto come presidente della Camera.

“Faccio i miei auguri a Annalisa Del Cane, che si è contraddistinta negli anni per il suo equilibrio e per la sua esperienza in materia, e alla vicepresidente Fiorella Bafile, che l’accompagnerà nella guida del Comitato. Come Camera abbiamo l’obiettivo di promuovere sempre più le donne impegnate nel lavoro e questo organismo rappresenta le “ambasciatrici d’impresa”che diffonderanno la cultura dell’empowerment femminile nelle scuole e nel mondo istituzionale. Le imprenditrici con il loro lavoro e la loro visione hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica e all’innovazione del nostro Paese” così la presidente Antonella Ballone.

Plauso alle nomine anche da parte del vice presidente dell’ente camerale, Giovanni Frattale, che ha assicurato pieno sostegno alle attività di promozione e valorizzazione delle donne imprenditrici anche nel mondo delle associazioni di categoria.