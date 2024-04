VIDEO/ ALPINISTA SALVATO SUL GRAN SASSO GRAZIE ALL'SOS DI GEORESQ

Questa mattina, sul Corno Grande del Gran Sasso, un gruppo di alpinisti ha inviato un SOS tramite l'app GeoResQ dopo essere stati colpiti da una scarica di sassi. Uno dei membri ha riportato un trauma al braccio a causa di un masso. La centrale operativa GeoResQ ha prontamente segnalato l'emergenza al Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che ha coordinato il salvataggio insieme al NUE – Numero Unico per l’Emergenza. L'Elisoccorso è intervenuto per recuperare il gruppo, trasportando poi il ferito al 118 per le cure necessarie. L'intervento è stato reso particolarmente complesso a causa del forte vento.