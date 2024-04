L'ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD DENUNCIA LA SCOMPARSA DELLA CARTELLONISTICA A TERAMO

L'associazione consumatori Robin Hood, ha iniziato a comunicare la segnaletica abbattuta da veicoli, dal vento enon ripristinata dopo i lavori di cantieri,

L'Associazione partendo dal presupposto che la stessa è stata posta un essere a seguito di delibere o ordinanze, che sottintendono uno studio e soprattutto utili per la circolazione e la sicurezza delle strade, devono essere ripristinate, ma nessuno vede o controlla per questo si è attivato un protocollo di segnalazione.

Ulteriore motivazione è intrinseca nel costo che la collettività subisce attraverso la tassazione locale per l'apposizione e l'acquisto che merita rispetto.

Accade a Teramo dopo diverse segnalazioni, dopo molti mesi, in modo anomalo rispetto ad altre circostanze nelle quali con solerzia si è intervenuti per ripristinare lo stato dei luoghi che un cartello non è stato riposizionato ma è scomparso.

Da una controllo l'associazione a verificato che l'amministrazione della città ha adottato una soluzione, quella finale la loro eliminazione.