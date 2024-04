ANCORA FIAMME ALLE PORTE DI TERAMO, STANNO ARRIVANDO I CANADAIR

Controllato, ma non domato, l’incendio che da questa notte colpisce una vasta area della frazione di Fornaci, sulla strada che da Teramo sale a Torricella Sicura. I Vigili del Fuoco, non appena arrivati sul posto, hanno subito messo in sicurezza le abitazioni, ma il forte vento ha alimentato l’incendio per tutta la notte, tanto che adesso si è in attesa dell’arrivo dei mezzi aerei, elicotteri o canadair, che possano contribuire coi loro passaggi a domare l’incendio. La situazione attuale è quella della foto sotto, ma non inganni l'apparente mancanza di fumo, perché le fiamme sulla sterpaglia si sono diffuse su una vasta area, tanto da pretendere l'intervento dei mezzi aerei.