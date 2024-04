CICLISTA MORTO IN BICI PER UN MALORE, DOMANI CI SARA' L'AUTOPSIA

Domani verrà eseguita l'autopsia su Gabriele Traini, il ciclista di 43 anni morto domenica mattina mentre era in gita con un gruppo di amici lungo una salita nella zona di Feudo Alto, tra Canzano e Poggio Cono, lungo la provinciale 19. A eseguire l'esame autoptico sarà l'anatomopatologo Antonio Tombolini. Il pm di turno, Silvia Scamurra, vuole fare chiarezza sulla vicenda, visto che Traini era un atleta e da poco aveva ottenuto l'idoneità per l'attività agonistica. Traini non era solo un ciclista della "domenica", che saliva in sella una volta ogni tanto per fare una sgambata, ma un vero atleta. Correva e usciva in bici almeno tre volte a settimana. La tragedia si è consumata domenica in pochi attimi sulla strada provinciale 19, nella zona di Feudo Alto, tra Castellalto e Canzano.

