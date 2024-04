VIDEO/ LE IMMAGINI DELLE FIAMME TRA TERAMO E TORRICELLA, IL SINDACO D'ALBERTO SUL POSTO: "INCENDIO SOTTO CONTROLLO"

Come noto questa notte un vasto incendio si è sviluppato a Colle Monsignore, sulle colline tra Teramo e Torricella.

Sul posto, insieme al vigile ecologico Vincenzo Calvarese, è intervenuto anche il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che sta monitorando costantemente la situazione.

"Voglio ringraziare tutte le squadre dei vigili del fuoco che come sempre sono state in prima linea, tutte le forze dell'ordine e il personale della polizia locale con cui ho seguito le attività di controllo prima e di spegnimento poi - sottolinea il primo cittadino -; attualmente l'incendio è sotto controllo, con l'intervento aereo dei Canadair, e continueremo a monitorare la situazione. Quanto si è verificato stanotte, così come altre situazioni di questi giorni, evidenzia l'importanza del rispetto delle regole di gestione del territorio, anche e soprattutto da parte dei cittadini. Non a caso il Comune, proprio nei giorni scorsi, ha approvato il regolamento di polizia rurale che obbliga i proprietari dei terreni alla manutenzione e alla pulizia dei fondi. Ferme restando le indagini in corso sulle cause dell'incendio, si ricorda alla comunità la necessità di provvedere alla pulizia delle aree verdi mediante taglio e rimozione delle erbacce prospicienti i fondi stessi".

Durante la notte scorsa si è verificato un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea in località Santa Chiara di Torricella Sicura. Sul posto è intervenuta una squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo con un'autobotte e due mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio. L'incendio ha interessato un'ampia area di circa 20 ettari a ridosso del territorio del comune di Teramo. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di raggiungere alcune abitazioni vicine al fronte di fiamma che è avanzato velocemente a causa del forte vento. Dalle 9:00 di stamattina sullo scenario dell'incendio sta operando anche un Canadair dei vigili del fuoco che ha già effettuato i primi lanci. Il coordinamento da terra dei mezzi aerei è affidato ad un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando di Teramo. Sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Torricella Sicura per gli adempimenti di competenza.