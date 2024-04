VIDEO/ INCENDIO IN SPEGNIMENTO A SANTA CHIARA DI TORRICELLA, D'ALBERTO RINGRAZIA I SOCCORRITORI, 20 ETTARI DI VEGETAZIONE SONO ANDATI DISTRUTTI

Incendio in spegnimento e area in sicurezza dopo ore e ore di intervento che ha tenuto svegli i residenti di Torricella e di Teramo. Durante la notte scorsa si è verificato, infatti, un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea in località Santa Chiara di Torricella Sicura. L'incendio ha interessato un'ampia area di circa 20 ettari a ridosso del territorio del comune di Teramo. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di raggiungere alcune abitazioni vicine al fronte di fiamma che è avanzato velocemente a causa del forte vento.

"Voglio ringraziare tutte le squadre dei vigili del fuoco che come sempre sono state in prima linea, tutte le forze dell'ordine e il personale della polizia locale con cui ho seguito le attività di controllo prima e di spegnimento poi - sottolinea il primo cittadino -; attualmente l'incendio è sotto controllo, con l'intervento aereo dei Canadair, e continueremo a monitorare la situazione. Quanto si è verificato stanotte, così come altre situazioni di questi giorni, evidenzia l'importanza del rispetto delle regole di gestione del territorio, anche e soprattutto da parte dei cittadini. Non a caso il Comune, proprio nei giorni scorsi, ha approvato il regolamento di polizia rurale che obbliga i proprietari dei terreni alla manutenzione e alla pulizia dei fondi. Ferme restando le indagini in corso sulle cause dell'incendio, si ricorda alla comunità la necessità di provvedere alla pulizia delle aree verdi mediante taglio e rimozione delle erbacce prospicienti i fondi stessi".