FOTO/ INTITOLATA A MARCO VERTICELLI LA PASSEGGIATA AL MOLO SUD DEL PORTO DI GIULIANOVA, GRANDE ASSENTE LA SINISTRA CHE ATTACCA IL PRESIDENTE FERRANTE TUTTI I GIORNI

Intitolata la passeggiata sul molo sud del Porto di Giulianova al compianto Marco Verticelli. In rappresentanza della Regione c'erano Paolo Gatti e Sandro Mariani, in rappresentanza della Provincia il vicepresidente Andrea Core, il sindaco di Castelli e poi promotori del dell’iniziativa e le autorità militari e civili. Presenti: il Questore di Teramo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante di compagnia dei carabinieri di Giulianova e la Guardia di Finanza di Giulianova il comandante e la guardia costiera di Giulianova con il suo comandante Alessio Fiorentino e l’ex comandante della Guardia Costiera, il capitano di corvetta Claudio Bernetti.

E' stato un bel momento di commozione per tutti i partecipanti al momento della inaugurazione della passeggiata con relativa targa. "Politico serio, onesto e competente, che con impegno incessante si è speso per il territorio. Rimarrà vivo il ricordo di un uomo di grande spessore, dotato di una profonda sensibilità politica e umana" è stato detto oggi durante la cerimonia al porto.

1578 mattonelle di Ceramica di Castelli , per 441metri lineari della banchina, hanno reso il molo sud un posto unico da visitare.Tra i grandi assenti di questa mattina gli esponenti della sinistra Giuliese quelli che chiedono le dimissioni del presidente Ferrante, in primis il Cittadino Governante e Mastromauro. Presente solo il senatore Franchi. Eppure ai coraggiosi consiglieri comunali sopratutto al Cittadino Governante, Ferrante, ha mandato l’invito sulla mail istituzionale, ad altri esponenti come Mastromauro e Gerardini l’invito è stato inoltrato su WhatsApp e poi c’era l’invito sui vari siti web dell’ente e su altri siti locali. Non si sono presentati.