NUOVO INCENDIO A CERCHIARA DI ISOLA DEL GRAN SASSO

Nuovo incendio a Cerchiara di Isola del Gran Sasso alimentato dal grande vento e che si è alzato poco dopo aver spento quello di Torricella di stanotte. I vigili del fuoco sono sul posto e con difficilltà stanno raggiungendo l'area interessata dalle fiamme. Anche il Canadair ha difficoltà ad alzarsi in volo. L'incendio, per ora, non risulta essere molto vasto ma il vento preoccupa molto. Non sono interessate, per ora, abitazioni.