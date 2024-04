VIDEO/ PRONTA L'EVACUAZIONE DI CERCHIARA, L'INCENDIO NON E' RAGGIUNGIBILE E IL BOSCO BRUCIA MINACCIANDO GLI OLTRE MILLE RESIDENTI DELLA ZONA

Da pochi minuti gli oltre mille residenti della Frazione di Cerchiara di Isola del Gran Sasso sono stati preavvertiti di prepararsi per una eventuale evacuazione dalle proprie abitazioni se l'incendio che si trova ancora distante non si riuscirà a spegnere e dovesse cambiare direzione.

"Se gira il vento c'è il rischio serio che i cittadini possano essere evacuati - dichiara il Sindaco Andrea Ianni - per questo motivo si sta predisponendo l'evacuazuione dei cittadini dalle loro case. Purtroppo il canadair è andato via per il vento e i mezzi dei vigili del fuoco non arrivano dove sta l'incendio, ci si puo' arrivare solo a piedi ma non si puo' portare l'acqua. Bisogna sperare adesso che il vento si attenui - prosegue Ianni - noi siamo pronti ad intervenire e a mettere in sicurezza la popolazione - dice il Sindaco - sta andando a fuoco la falasca, alta un metro che quella nell'invaso del lago e prendere l'acqua mentre continuiamo a registrare che qualcuno sempe dentro al parco ha voluto mettere il bastone tra le ruote ancora una volta". Sul posto è accorsa la Protezione Civile Regionale e dieci uomini dei Vigili del Fuoco che rimarranno in presidio tutta la notte.