ARROSTICINI IN SAVANA CON IL PENSIERO ALL'ABRUZZO

Arrostiland in savana, la nuova iniziativa For Kenya per la scuola Green Hill. L’associazione For Kenya nasce grazie a un viaggio turistico trasformato poi in un progetto che ha negli anni accolto sempre più volontari per la creazione di aule, case, fattorie, orti e pozzi. “L’iniziativa in Savana è nata grazie alla collaborazione di abruzzo arrosticini che ci ha fornito canalina, cubi, stecchi e maglie per i bimbi targate #followthesheep e Arrostiland che ci ha indicato come associazione a cui destinare la donazione annuale” dichiara Luna, che aveva preso contatti con Abruzzo di Morris a settembre scorso. “I bimbi sono stati curiosi, felici e collaborativi, tanto da stupirci ogni volta di più. Loro ci insegnano che alla vita va fatto un sorriso enorme, ed è così che ogni giorno può prendere la giusta piega!”