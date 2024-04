CONTINUA A BRUCIARE, NELLA NOTTE, LA COLLINA SOPRA A CERCHIARA

E' proseguito per tutta la notte, l'incendio sopra alla collina di Cerchiara di Isola del Gran Sasso. Appena giorgio si farà il punto della situazione con la Protezione Civile e i vigili del fuoco che hanno mantenuto il presidio non distante per tutta la notte. Oggi con il vento sotto controllo il Canadair riproverà a portare acqua sul posto per spegnere l'incendio e i focolari sparsi.