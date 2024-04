LA PIOGGIA PROVVIDENZIALE SPEGNE L’INCENDIO DI CERCHIARA

E' stata la pioggia, arrivata in modo provvidenziale, a spegnere l'incendio che aveva colpito la collina di Cerchiara di Isola del Gran Sasso. Appena giorno si è fatto il punto della situazione con la Protezione Civile e i vigili del fuoco che hanno mantenuto il presidio per tutta la notte. Oggi con il vento sotto controllo su lavorerà per spegnere gli ultimi focolai sparsi.