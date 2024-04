LA PREMIAZIONE AL KURSAAL DEL VII CONCORSO ESTER PASQUALONI

Si è tenuta ieri al Kursaal la cerimonia di premiazione del Concorso scolastico Ester Pasqualoni, un’iniziativa che da sette anni l’Assessorato e la Commissione alle Pari Opportunità del Comune di Giulianova portano avanti con convinzione e determinazione.

L’edizione 2024, che ha voluto focalizzare i pregiudizi e gli stereotipi che troppo spesso affliggono l’ universo femminile, ha assegnato il Primo premio all’elaborato “Elena” di Maria Buono, Caterina Triponi, Aurora Xhafa della 3^ A dell’IC Roseto 2; il Secondo Premio è andato a “La realizzazione del sogno” di Riccardo Bazzi della 3^ C della Media Bindi, I.C. Giulianova 2; il Terzo classificato è stato “Il sogno proibito” di Giorgio Lupidii 3^ D dell’ I.C. Giulianova 1. Menzione speciale, con “Stereotipi e pregiudizi”, a Dylan Alderisio, Mathias Senise, Francesco Ciarrocchi della 2^ C dell’ I.C. Nereto -Sant’Omero.

Presidente di giuria e moderatrice è stata Mirella Lelli. Sono intervenute il Vice Sindaco Lidia Albani, il Presidente della Cpo Marilena Andreani e l’ avvocato del Centro Antiviolenza la Fenice di Teramo, Maria Teresa Salbitani, che ha sottolineato come la violenza possa avere molteplici forme, anche non immediatamente riconoscibili, e come i luoghi comuni possano nuocere ai diritti delle donne.

Il Vice Sindaco Albani ha letto una bella lettera scritta dal fratello di Ester Pasqualoni, il medico dell’ Ospedale Val Vibrata, uccisa da uno stolker nel giugno 2017 e a cui il concorso è dedicato. “Al dolore che ogni giorno la cattiveria ed il male disseminano nel mondo, voi siete la risposta più gioiosa e più bella! - sono state le parole rivolte agli studenti - Non affannatevi a guardare lontano, a cose improbabili, cominciate invece a coltivare lo spazio e gli affetti intorno a voi, quelli su cui realmente potete influire. Seminate amore, coltivate amore, prendetevi cura degli altri che sono nel vostro mondo con amore! Avanti, adesso tocca a voi fiorire!”

Il Vice Sindaco Lidia Albani ringrazia Mirella Lelli, i dirigenti, i docenti e i ragazzi che hanno partecipato. La Presidente della Cpo Marilena Andreani esprime inoltre riconoscenza al Centro Antiviolenza La Fenice, agli sponsor e alle componenti della Commissione Elga Paoloni, Marisa Recinelli, Patrizia Pomante, Cinzia Mattiucci e Fulvia Sbei, che si sono impegnate in prima persona per il successo dell’iniziativa.