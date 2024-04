SCATTI DELL'ARTISTA ABRUZZESE MAURIZIO FORCELLA AL MIA PHOTO FAIR

Vetrina prestigiosa e internazionale per il fotografo e regista abruzzese, nato e risiede ad Atri, Maurizio Forcella. In occasione della XIII edizione di ‘Mia Photo Fair’, la prima e più importante fiera d’arte dedicata alla fotografia in Italia, che si è svolta all’Allianz MiCoMilano Congressi dall’11 al 14 aprile 2024, ha avuto l’occasione di esporre scatti del suo progetto fotografico “Old women dreaming” recentemente premiato al Tokyo International Foto Award 2023 e al prestigioso Premio Arte 2023. Forcella è stato infatti scelto dal ‘TallulahStudio Art’, per il progetto ‘Becauseyou are a woman”, a cura di Patrizia Madau, sviluppato attraverso l’accostamento visivo di quattro artisti della fotografia. Oltre a Forcella, hanno esposto anche Dina Goldstein, KeilaGuilarte e Donatella Izzo. Ciascuno di loro ha espresso con stili differenti l’identità femminile e il suo cambiamento.

Le opere fotografiche di Forcella, per molti esperti considerate la vera novità del Mia Photo Fair 2024, sono state definite opere “stratificate”. L’artista, attraverso l’uso della AI-TTI (Artificial Intelligence Text-To-Image), riesce a elaborare contenuti fotografici che sovvertono l’estetica dell’apparenza, decostruendo l’idea di un’estetica contemporanea, dove tutto deve apparire in maniera perfetta, levigata e senza incrinature. Grazie aun preciso lavoro di post-produzione i risultati sono quelli di una fotografia pittorica.

A questa edizione delMia Photo Fair 2024 hanno esposto alcuni degli artisti più importanti del panorama internazionale della fotografia come Maurizio Galimberti, Gianni Berengo Gardini, Paolo Ventura e molti altri.

“Ringrazio ‘Tallulah Studio Art’ e le curatrici del progetto per aver scelto le mie foto – dichiara Forcella – e per aver affiancato le mie opere a quelle di tre artiste straordinarie. È stata una splendida opportunità e un onore farne parte. Sono stati tantissimi i visitatori intervenuti, apprezzando le opere esposte anche per il dialogo tra le stesse. Sto lavorando a questo progetto da più di un anno e il fatto che ho ottenuto vari riconoscimenti internazionali mi motiva a proseguire su questa strada per raccontare, con le immagini, questa mia visione artistica”.