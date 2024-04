TORNA LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Anche quest’anno il Liceo Classico Melchiorre Delfico di Teramo partecipa alla X edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si celebrerà venerdì 19 aprile 2024, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in quasi 350 licei classici. Anche in questa edizione, per la seconda volta, ai licei italiani si uniscono 14 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono l’Australia, la Croazia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Romania, la Spagna, la Turchia.

La Notte Nazionale del Liceo Classico, nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, ha ormai definitivamente fatto breccia nell’opinione pubblica, contribuendo in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su questo percorso di studi che non trova eguali in nessun’altra parte del mondo.

In occasione della X edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, il Liceo Classico Delfico di Teramo apre le porte delle sue aule e dei suoi corridoi per una serie di eventi culturali concepiti ed animati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo in collaborazione con gli insegnanti e la Dirigente, prof.ssa Iside Lanciaprima.

Il percorso si snoderà nei vari spazi della scuola allestiti per l’occasione.

Alle ore 18:00 in contemporanea con tutti i Licei aderenti all' iniziativa si aprirà la serata con i saluti del Dirigente Scolastico; seguirà alle ore 19:00 il recital Dialoghi dall’ Antigone di Sofocle, a cura dei ragazzi del Liceo Classico della Comunicazione. Le musiche dal vivo sono a cura dei docenti del Liceo Musicale, Livio Libbi, Alessandro Di Bonaventura e Niki Barulli; il coordinamento dell’attività è della prof.ssa Maddalena Miccoli. Dalle ore 19:30 è prevista la Maratona Calvino, curata dalla prof.ssa Sara Angelini, in cui studenti e ospiti potranno alternarsi nella lettura di brani tratti dalle opere dell’autore di cui ricorre il centenario dalla nascita; alle ore 21:00 si inaugurerà l’Aula Cinema dell’Istituto con la partecipazione di Gianluigi Antonelli, Presidente del Centro Atriano di ricerca AudioVisiva; alle ore 22.00 avrà luogo il concerto jazz a cura dei

docenti e degli studenti del Liceo Musicale, coordinato dal prof. Emiliano Macrini.

Le mostre fotografiche “Le Eumenidi nella Casa Circondariale di Castrogno_Studenti e detenuti in scena” e

“Iridi ”saranno aperte ai visitatori dalle ore 18:00.

La Notte si concluderà con la lettura di Εἰς Σελήνη (Ode II) di Giacomo Leopardi contemporanea-

mente a tutti i Licei italiani.

L’appuntamento è per tutta la cittadinanza presso la storica sede di piazza Dante.