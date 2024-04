ELEZIONI EUROPEE / ANTONELLA BALLONE: “SOSTENERE IL TRASPORTO PUBBLICO SIGNIFICA COSTRUIRE UN FUTURO GREEN”

Un piano di sostegno dell’Unione Europea e del Governo nazionale per consentire alle migliaia di aziende di trasporto pubblico sia di TPL e sia commerciale di lunga percorrenza e di Noleggio, di poter procedere alla sostituzione dei propri autobus di classi euro 3 – 4 – 5 con i più moderni e tecnologicamente avanzati sotto il profilo tecnico e ad impatto ambientale euro 6 e prossimo euro 7 oltre e, dove strutturalmente possibile, l’elettrico. Inoltre, il riconoscimento strutturale della riduzione dell’accisa sul gasolio commerciale anche a tutte le aziende del Noleggio da rimessa. Parimenti deve essere riconosciuta la specificità del trasporto passeggeri e del trasporto merci nell’applicazione della direttiva 561 che accomunano i due segmenti di trasporto.”

Vanno adottate specifiche condizioni che rispondano alle esigenze dei tour turistici sui tempi di sosta, evitando di frapporre condizioni normative penalizzanti per i vettori e per i gruppi organizzati che visitano con sempre maggiore frequenza l'Italia in tutti i periodi dell’anno.

E’ questo un impegno concreto sul quale, insieme a tutti gli amici di Forza Italia, porterò avanti il mio lavoro all’interno del Parlamento Europeo”.

Antonella Ballone, candidata con Forza Italia alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 Giugno, nel Collegio Sud Italia, lancia la sua proposta green, per coniugare le esigenze di mobilità con il bisogno di tutelare le mete più ambite del turismo sul nostro territorio.

“Da tempo”, continua Antonella Ballone, “sentiamo parlare di conversione ecologica per il settore delle auto. Nessuno, pero’, ha mai pensato di sostenere le tante aziende del settore del trasporto pubblico nelle sue articolazioni, spesso anche micro-imprese, che con la propria attività consentono una riduzione dell’utilizzo delle vetture private, si pensi che un singolo autobus toglie dalle strade mediamente 40 automobili. Immagino che, soprattutto nei mesi estivi, quando la presenza di turisti è ancora piu’ marcata in alcune località della Campania, sia opportuno limitare al massimo, nelle zone a maggiore traffico, l’utilizzo di mezzi a trazione termica delle più basse classi ambientali. E’, allo stesso tempo, impensabile che tale conversione possa avvenire senza che vi siano, dai livelli europei a quelli nazionali, aiuti e sostegni per le imprese del settore.

Si tratterebbe di un investimento nel settore dell’ambiente ma anche della crescita economica e turistica del nostro paese.”

Dal Giornale di Salerno