ALLARME ALCOLISMO IN ITALIA, LE DONNE BEVONO PIU' DEGLI UOMINI E MOLTE FINISCONO IN OSPEDALE

In Italia sono oltre 8 milioni quelli che fanno un uso smodato di alcol, di cui più di 100.000 minorenni e sempre più donne. Ragazzi e ragazze che prima dei 25 anni non dovrebbero neanche toccare l'alcol. E invece, tra aperitivi a base di spritz, shottini e cocktail superalcolici, rischiano davvero di bruciarsi il cervello e non solo. Il fegato dei giovani, non essendo ancora completamente maturo, non riesce a eliminare l'etanolo contenuto negli alcolici che resta quindi più a lungo in circolo provocando seri danni alla salute. Il rapporto dell'Istituto superiore della sanità, riportato oggi Dal Messaggero, evidenzia come le frequenze più elevate si registrano proprio nei target più fragili della popolazione: giovani, donne e anziani. A sorprendere è l'incremento di uso di alcol tra le donne che sempre più spesso si rifugiano nell'alcol per scappare da un dolore, una delusione amorosa o una frustrazione lavorativa. Sono tante, troppe, quelle che bevono per il puro gusto di sballarsi. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità che rivela come l'alcol sia la causa di oltre 4.000 ricoveri l'anno in pronto soccorso.