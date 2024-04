SABATO “PULIAMO MONTORIO”, BONIFICA DEL SITO DI COLLE DI CROCE

E’ in programma per s𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟎 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 "𝐏𝐮𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨". In occasione della Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile, è stata organizzata per sabato 20 la giornata ecologica di 𝒑𝒖𝒍𝒊𝒛𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒅𝒊𝒔𝒄𝒂𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝑪𝒓𝒐𝒄𝒆, seguita da una passeggiata naturalistica fino a Montorio. L'evento di sensibilizzazione è stato organizzato grazie alla sinergia tra la Teramo Ambiente, che metterà a disposizione il materiale necessario e provvederà allo smaltimento dei rifiuti, il Comune di Montorio al Vomano, l'associazione Rifiuti Zero Abruzzo, Legambiente Teramo, FIAB Teramo, Pro Natura Laga ONLUS e il gruppo Parrocchiale Dreamers di Montorio.”𝐏𝐮𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨" è il primo di una serie di appuntamenti volti a restituire decoro alle zone periferiche del paese.