I LETTORI CI SCRIVONO/ IL COMUNE DI TERAMO PRIMA FA I LAVORI E METTE I PALETTI E SOLO UN MESE DOPO FIRMA L'ORDINANZA. SI PUO' FARE?

"In questo comune, a Teramo, prima si fanno i lavori e poi fanno le ordinanze". E' accaduto in via Comi nelle stesse ore nelle quali Filipponi e il Sindaco erano fuori italia. "il 27 Febbraio il Comune ha istallato i paletti in via Comi poi ne hanno rimossi due perché qualcuno si è lamentato. Dopo aver fatto richiesta di accesso agli atti si è scoperto che non c’era alcuna ordinanza e solo in data 18 Aprile 2024 hanno messo a posto le carte". Funziona così purtroppo evidenzia un cittadino e commerciante della città stanco del modo di operare di questa amministrazione che dopo aver scoperto il tutto, ha deciso di trascinare il comune in tribunale con l'aiuto del suo avvocato.