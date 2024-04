L'AVVOCATO ABRUZZESE BARBARA SCORRANO E' IL NUOVO VOLTO DEL PROGRAMMA TELEVISIVO FORUM

L'avvocato Barbara Scorrano (nella foto sotto a destra), 27 anni, di Pianella, è il volto nuovo di Forum, storico programma televisivo di Mediaset, in onda su Canale5 e Rete4. La professionista iscritta all'ordine degli avvocati di Pescara è pronta per la sua avventura davanti alle telecamere: "È un grande onore per me essere entrata a far parte dello storico programma Forum in qualità di Uditore Giudiziario".