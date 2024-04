VIDEO-FOTO / “L’AMBIENTE È RESPONSABILITÀ DI TUTTI”, LA TARIFFA PUNTUALE CAMBIERÀ LE NOSTRE ABITUDINI

"Teramo puntuale per natura" è lo spot studiato per mettere a conoscenza della cittadinanza il prossimo sviluppo in casa Te.Am. Da quando la società è entrata in house, infatti, acquisendo lo status pubblico, ha ottenuto di conseguenza la possibilità di accedere ai fondi PNNR: una somma intercettata che ha permesso di investire per la futura Tarip. La tariffa puntuale, equa e trasparente che premierà i cittadini più attenti alla raccolta differenziata deve essere misurata attraverso strumenti di alta tecnologia in dirittura d'arrivo e saranno il mezzo per completare il processo di potenziamento dell'azienda. "L'obiettivo è quello di alzare il già confortante dato della raccolta differenziata, attualmente al 72%, abbassando i livelli del R.U.R" spiega il presidente Sergio Saccomandi "attraverso la misurazione, da parte degli addetti alla raccolta, del vuoto del mastello dell'indiferenziato. Al momento ci stiamo muovendo per raccogliere tutti gli strumenti utili a metterci a lavoro al piú presto per il benessere dell'ambiente e della città.

Un'attività di raccolta a 360° gradi, quindi, quella proposta oggi dalla Team sui rifiuti e per i rifiuti, ancora in fase embrionale, ma che dall'analisi dei dati permetterà ai cittadini di pagare solo quello che consumano.

"Siamo protagonisti del presente" sottolinea il Sindaco D'Alberto, per ricordare anche ai ragazzi presenti in platea l'importanza dell'educazione ecosostenibile per il futuro della città "Teramo è già modello di riferimento sul territorio per la gestione ambientale dei rifiuti", ma prima che il sogno di una Teramo ancora piú sostenibile, vicina a gli standard europei e alle tasche dei contribuenti diventi realtà, si dovrà attendere ne almeno la fine del 2024.

EUGENIA DI GIANDOMENICO

ASCOLTA LE INTERVISTE