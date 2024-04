È MORTO GIANFRANCO MAGRINI, SUA LA RINOMATA GELATERIA GIULIESE

Il suo non era un nome, ma un sinonimo: il riferimento immediato alla qualità del gelato. Gianfranco Magrini se ne è andato oggi, per un attacco di cuore dal quale neanche l’intervento dei medici del Mazzini ha potuto porre rimedio. Aveva 69 anni. La sua gelateria a Giulianova, in via Quarnaro, era un qppuntamento obbligatorio, per gli amanti del buon gelato. Lascia la moglie Laila e le figlie Eleonora ed Elisabetta.