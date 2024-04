VIDEO/ MARCO FINORI E' IL NUOVO GESTORE DEGLI IMPIANTI SUL MONTE PRATA NEI SIBILLINI

Taglio del nastro ieri nelle Marche per una nuova struttura a guida Marco Finori che come noto, detiene anche la gestione degli impianti ai Prati di Tivo su ordine del tribunale. Il commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli ha dichiarato: «Consente di riattivare la stazione sciistica, fa parte della strategia complessiva di rendere i Sibillini come attrattore turistico, le presenze sono in aumento del 25%. Si deve investire sulla ricettività». Il gestore degli impianti, Marco Finori: «Per la prossima stagione invernale se le nevicate saranno abbondanti ci saranno importanti novità».

