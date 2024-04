TEO DOVE SEI? UN INTERO QUARTIERE CERCA IL GATTO SCOMPARSO

Sì, probabilmente, anzi: sicuramente la notizia della scomparsa si Teo, il bellissimo gatto bianco e nero che vedete in fotografia, non sarà la notizia del giorno, ma per la famiglia che non riesce a trovarlo, è molto più di una notizia. È un dolore vero, sincero. Per questo, accogliamo l’appello e pubblichiamo la foto, specificando che Teo è scomparso a Villa Mosca e, precisamente, nella zona di via Piermarini. Chiunque avesse notizie, è pregato di contattare il numero :347844156