LA SINISTRA DI ISOLA DENUNCIA: "PARCO E AMMINISTRAZIONE SONO LA MORTE DEL NOSTRO TERRITORIO"

Il 16 maggio del 2023 il gruppo “Sinistra per Isola”, tramite il proprio rappresentante di minoranza in Consiglio comunale Enzo Di Pietro, ha presentato una interrogazione a risposta scritta al Sindaco, relativa al “Progetto Parco Faunistico”, che dovrebbe essere realizzato nell’area dei cantieri del traforo ex Cogefar (circa 23 ettari), recuperati, bonificati, reintegrati al demanio dello Stato.

In sintesi, abbiamo chiesto al Sindaco di spiegare le ragioni per le quali dopo tre anni di proclami, l’Amministrazione non ha fatto un passo avanti e non è entrata nella Fondazione, che dovrebbe occuparsi della sua realizzazione e poi della sua gestione (passaggio fondamentale per dare inizio all’opera). Nonostante il regolamento stabilisca che il Sindaco debba rispondere entro un mese, i tempi sono abbondantemente scaduti!!!!!

Difronte alla reiterata inadempienza del Sindaco, il 24/10/2023, siamo stati costretti a inoltrare al Prefetto di Teramo un esposto per denunciare il comportamento del Sindaco. Pochi giorni dopo il Prefetto ha scritto al Sindaco invitandolo “cortesemente” ad adempiere al suo compito di rispondere all’interrogazione del Consigliere Enzo Di Pietro. Finalmente è arrivata la risposta del Sindaco, nella quale sostanzialmente si afferma che la mancata realizzazione dell’opera dipende dal Parco che non è più interessato!!!!

Nel contempo, il Parco sostiene che non può dare inizio alla realizzazione dell’opera fin quando l’Amministrazione comunale di Isola del Gran Sasso non entra a far parte della Fondazione . Come è possibile che nell’era della comunicazione, per il Sindaco e il Presidente del Parco sia così complicato sentirsi, incontrarsi, chiarirsi, evitando di prendere in giro la Popolazione?!?!?

Il rischio è che questo ridicolo scaricabarile delle responsabilità, conduca alla perdita dei fondi stanziati e disponibili e quindi alla perdita di un’opportunità di valorizzazione del nostro territorio: il Parco faunistico è un’occasione di sviluppo turistico sostenibile, di opportunità occupazionali e di sostegno a tutte le attività economiche di indotto che potrebbero usufruire dei benefici derivanti dall’afflusso di persone che l’Area faunistica attirerebbe nel nostro territorio.

Una vergogna questo rimpallo delle responsabilità tra Parco e Amministrazione comunale….alla faccia dello spopolamento delle aree montane di cui Amministrazione e Parco dicono, a parole, di voler porre rimedio!!!!!!!!

All’Amministrazione comunale diciamo che noi non permetteremo che questa opera muoia nel silenzio! Al Parco diciamo che è ora di farla finita di comportarsi come gli “ambientalisti della domenica” che vengono a “legiferare” per rendere più difficile la vita a chi il territorio lo vive lo conosce, lo custodisce e lo rispetta!!!!

