ELEZIONI / LA PICCIONE ABBANDONA AZIONE E SI CANDIDA CON COSTANTINI

A soli pochi minuti dalla pubblicazione di un’indiscrezione sulla sua candidatura a Sindaco riportata da alcuni organi di informazioni, si scopre che la calendiana Valentina Piccione, già candidata con non poca soddisfazione dall’onorevole Sottanelli alla Regione, ma poi votata solo da 752 persone, quindi terzultima della lista di Azione che ha eletto Enio Pavone, non solo non si candiderà a Sindaco, ma correrà da consigliere per il Sindaco uscente. Azione ha deciso di non fare una propria lista nei Comuni superiori a 15mila abitanti, sia perché la Piccione con questa scelta si sarebbe di fatto allontanata dal partito di Calenda.