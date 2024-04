VIDEO / STUDENTE TERAMANO VINCE PRESTIGIOSISSIMO PREMIO A DUBLINO

E’ un vanto per lui, per la famiglia e per tutta la nostra città, il premio vinto da uno studente teramano a Dublino, nel prestigioso Trinity College. Si chiama Erasmo Marcozzi, è nato il 30 ottobre del 2003 e ha vinto una bortsa di studio da 35mila euro superando un temutissimo esame, riuscendo a diventare “Scholar” studente illustre. E’ stato l’unico a vincere in physical sciences, in una categoria che l’anno scorso non aveva visto l’assegnazione del premio, perché nessuno studente aveva raggiunto i livelli di eccellenza richiesti. Figlio di Paolo Marcozzi e di Fiorella Di Francesco, fratello gemello di Leonardo, Erasmo è sempre stato uno studente modello, sia alla scuola Noè Lucidi, poi alla Savini e al liceo scientifico Einstein, diplomandosi con 100 e lode, E’ stato anche finalista delle Olimpiadi della lingua italiana.

Ecco il momento dell'annuncio



Grandissima la soddisfazione in casa Marcozzi, per un premio che non va considerato un traguardo, ma un punto di partenza per nuovi, grandi successi. «E’ un traguardo accademico importante - ha sottolineato la rettrice Linda Doyle - che rende Erasmo parte di una lunga e speciale tradizione del Trinity College di Dublino»