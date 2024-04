CAS / ECCO TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

Il termine per la presentazione della dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del C.A.S. per l’anno 2024 è stato fissato al 5 Luglio 2024. L’apposita piattaforma resterà aperta fino allo stesso VENERDI’ 5 LUGLIO 2024.

TUTTI i beneficiari del CAS e gli assegnatari di alloggi per emergenza terremoto sono tenuti a presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica, accedendo alla piattaforma tramite il link: https://appsem.invitalia.it mediante SPID, CNS o Carta d’identità elettronica.

Per l’inserimento della dichiarazione nella piattaforma telematica, il Comune di Teramo, con la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato, mette a disposizione dei soli nuclei familiari assistiti dal Comune di Teramo alcuni sportelli dedicati, ubicati al Parco della Scienza.

Per usufruire dell’assistenza alla compilazione è necessaria LA PRENOTAZIONE, da effettuare chiamando il numero 0861.558677 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Nel giorno e nell’ora fissati, occorrerà presentarsi muniti di:

COPIA dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;

codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;

numero MUDE relativo alla pratica di ricostruzione dell’immobile sgomberato;

un indirizzo e-mail.