AVEVA IN AUTO COLTELLI, CATENE E MANGANELLI….

I Carabinieri della stazione di Colonnella, hanno arrestato su mandato del Tribunale di Ancona un uomo perché deve scontare la pena di anni 7 e mesi 5 di reclusione per detenzioni di armi da guerra. A Nereto i carabinieri della stazione hanno denunciato un giovane per possesso di oggetti atti ad offendere. Controllato a bordo della sua vettura veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, di un manganello telescopico e di una catena a maglie larghe, tutto posto in sequestro.