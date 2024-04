DAL CAFFÈ AI CAZZOTTI, BARISTA TERAMANO AGGREDISCE CLIENTE, CHE LO DENUNCIA

È cominciata con un caffè, ma è finita a cazzotti e denunce la mattinata in un noto bar di San Nicolò, dove il titolare, col supporto di un dipendente, avrebbe aggredito un cliente. A scatenare l’ira del titolare, sarebbero state alcune affermazioni del cliente, ma nulla di particolare, solo tranquille chiacchiere, che il proprietario del bar però non avrebbe gradito, tanto di decidere di passare dalle parole ai fatti. Dopo il cazzotto, il cliente ha deciso di non reagire, ma di uscire dal locale e di richiamare l’attenzione di Carabinieri, che stavano passando proprio il quel momento. I militari, ascoltato l’uomo, gli hanno consigliato di andare in ospedale per farsi refertare, per poi procedere alla formale denuncia.