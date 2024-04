TORTORETO CITTA' DELLA PACE, DAL 24 AL 28 APRILE IN RICORDO DI DON TONINO BELLO

Si svolgerà dal 24 al 28 aprile 2024 “Tortoreto città della Pace”, una manifestazione promossa dal Comune di Tortoreto in collaborazione con l'associazione ets Società Civile e che, per quattro giorni, promuoverà testimonianze e momenti di incontro all'insegna dei valori della pace e della condivisione.

“Da Tortoreto vogliamo dire che la guerra è sempre una sconfitta e che solo coltivando la Pace possiamo proteggere davvero il nostro futuro”, ha dichiarato stamane, in conferenza stampa a Teramo, il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, accanto al presidente di Società Civile, Leonardo Nodari.

Una quattro giorni interamente dedicata ai valori della Pace e che culminerà, il 27 aprile alle ore 20.30 in Piazza Carducci, con la cerimonia di conferimento del Premio per la pace e la Solidarietà “don Tonino Bello” ad 11 personalità ed associazioni.

Di seguito l'elenco dei premiati:

⁃ Medici senza frontiere: associazione internazionale umanitaria non governativa, attiva in 73 Paesi

⁃ Mani Tese: organizzazione non governativa che da anni in Africa, Asia e America Latina si impegna per la giustizia economica, sociale ed ambientale

⁃ Rete delle università per la pace, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

⁃ Mons. Giuseppe Ricchiuti Presidente di “Pax Christi”, movimento cattolico internazionale per la Pace.

⁃ Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira;

⁃ Carlo Cefaloni, coordinatore di “Economia Disarmata Focolari Italia,” gruppo di riessione e azione su disarmo, riconversione e ammino della pace;

⁃ Padre Quirino Salomone, frate minore, scrittore, direttore della rivista “La Perdonanza”, Presidente del “movimento celestiniano” e della “Fondazione Studi Celestiniani per la Pace”, fondatore della mensa dei poveri di L’Aquila;

⁃ Don Vinicio Albanesi, fondatore del Coordinamento delle Comunità di accoglienza, Presidente della Comunità di Capodarco impegnata nell'accoglienza di persone in condizione di grave disagio.

⁃ Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione PescarAbruzzo con l’obiettivo di migliorare il benessere sociale e lo sviluppo economico della collettività di riferimento;

⁃ Giuseppe Leonelli, fondatore del “Cammino per l’Unione e la Pace”, un percorso ad anello che porta alla scoperta di paesi e colline in provincia di Modena;

⁃ Francesco Barone, presidente dell’Associazione “Help senza confini”, ambasciatore di Pace e autore di oltre cinquanta missioni umanitarie in Ruanda, Burundi, Senegal e Repubblica Democratica del Congo

Il programma completo:

Domani, mercoledì 24 aprile, alle 10 presso l'Istituto comprensivo Tortoreto ci sarà l'inaugurazione della mostra di disegni e pensieri “Siamo angeli con un'ala sola” e alle 11.30 all'Hotel Parco del mare, ci sarà la cerimonia di costituzione del comitato “Sindaci per la pace” alla presenza di 30 sindaci.

- Giovedì 25 aprile, dalle ore 9 alle 20, si celebrerà la Giornata in ricordo di Don Tonino Bello con la proiezione di 12 filmati dei suoi interventi (saranno mandati in onda su You tube e sulle pagine social di Radio Cerrano web Tv.

- Venerdì 26 aprile, alle ore 20.30 in Piazza Carducci, appuntamento con il Concerto degli Exentia Live Band, con le letture e le testimonianze su Don Tonino Bello

- Sabato 27 aprile, alle 20.30 Piazza Carducci Cerimonia di consegna dei Premi per la Pace e la Solidarietà “Don Tonino Bello” (in diretta streaming nazionale su Radio Cerrano Web Tv) e, a seguire, alle ore 22 sempre in Piazza Carducci Lungomare Sirena, ci sarà il Concerto “Prendila cosi” Mogol Battisti TRIBUTE BAND

- Domenica 28 aprile, alle ore 18 in Piazza Carducci, lo Spettacolo musicale e teatrale “Fuori Posto”