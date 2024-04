NUOVO INCIDENTE SULLA TERAMO - MARE, TRAFFICO BLOCCATO

Nuovo incidente stradale sulla Teramo - Mare, e ancora una volta nei pressi dello svincolo del Centro Commerciale. A causa del tamponamento tra più auto, infatti, il traffico in direzione Teramo è bloccato e si sta formando una lunga fila. Non si tratterebbe di un incidente grave, visto che non sono state chiamate le ambulanze, fortunatamente, ma solo dell’ennesima fila interminabile.