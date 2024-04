TORNANO I FRECCIAROSSA E FERMANO A GIULIANOVA, LA SODDISFAZIONE DI EVOLUZIONE SOSTENIBILE

A partire da domenica 9 giugno e fino al 15 settembre, con l'entrata in vigore dell'orario estivo di Trenitalia, saranno ripristinate la fermate estive dei treni Frecciarossa 8818, in partenza da Giulianova alle 12:30 e arrivo a Milano Centrale alle 16:54 (tempo di percorrenza di 4 ore e 24minuti) e 8811, in partenza da Milano Centrale alle 13:35 e arrivo a Giulianova alle 17:26 (tempo di percorrenza di 3 ore e 51minuti). Queste fermate si aggiungono alle due ordinarie (ovvero attive per l'intero anno) relative ai Frecciarossa 8806, in partenza da Giulianova alle 6:21 e arrivo nel capoluogo lombardo alle 10:54 e 8823, in partenza da Milano Centrale alle 17:50 e arrivo a Giulianova alle 22:37 .

In una nota il gruppo Evoluzione sostenibile, nel dare la notizia, sottolinea che «nella sostanza, il numero delle fermate dei Frecciarossa da e per il capoluogo della regione che più di ogni altra contribuisce alle presenze turistiche di Giulianova (più di 100.000 nel 2023) resta fermo a quello che si è determinato a partire dal 2017 quando, grazie all'impegno di Francesco Mastromauro, Archimede Forcellese e Gianluca Grimi, rispettivamente sindaco, consulente in materia di trasporto ferroviario e assessore al turismo, oggi componenti di Evoluzione Sostenibile, alla stazione di Giulianova fu assegnata la fermata ordinaria da e per Milano in aggiunta a quella estiva. Purtroppo, da allora nulla è stato aggiunto e così è ulteriormente cresciuto il divario rispetto a stazioni di località turistiche di altre regioni. Per fare l'esempio a noi più vicino, le fermate dei treni Frecciarossa da e per Milano nella stazione di San Benedetto del Tronto, peraltro tutte ordinarie, sono cresciute negli anni e ora sono ben 14».