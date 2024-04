SI TOGLIE LA VITA UNA DONNA, VEDOVA, DI 59 ANNI

Dramma a Bellante: una donna di 59 anni si è tolta la vita nel bagno di casa. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, in via Salvo d'Acquisto. Ad allertare i soccorsi è stato l'attuale compagno della donna, vedova da alcuni anni. La 59enne non rispondeva al telefono dal mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l'apertura della porta e un'ambulanza del 118. La donna è stata trovata impiccata con una corda nel bagno della sua abitazione. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso