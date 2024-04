VIDEO/ TORNA LA NUOVA EDIZIONE DI TERAMO COMIX, ECCO TUTTE LE NOVITA' DELLA 30ESIMA EDIZIONE

Grande festa per il trentennale del Teramo Comix e games.

Dal 10 al 12 maggio Unite torna ad ospitare la fiera teramana del fumetto in senso lato. È un vero e proprio multiverso di generi ed età in evoluzione continua quello che l'associazione ALTRIMONDI s'impegna a confermare sul territorio come una tradizione ormai matura e longeva. Ancora piú ospiti e collaborazioni la formula che la direttrice artistica ha scelto per celebrare i trent'anni di quest'evento importantissimo per tutta la comunità teramana in un panorama abruzzese che "fa casino".

"Per l'edizione 2024 abbiamo deciso di puntare su format che unisca il contorno attuale del mondo comix a quello originale. Cosplay e giochi per i fan più giovani e mostre di tavole originali per i più attempati."

Tra queste si potrà toccare la tavola originale firmata da Magnus di Criminal.

Ma tra i laboratori avanguarsisti anche quello sulla ceramica in collaborazione con il liceo artistico e l'istituto di Castelli.

La sinergia che ruota attorno al Teramo comix e games è una vetrina di vitale per puntare sulle eccellenze del territorio, a partire dall'università.

Anche Poste Italiane ha contribuito alla celebrazione della grande festa per questo traguardo trentennale creando un annullo postale che ritrae Diabolik.

Eugenia Di Giandomenico