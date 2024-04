ACS PRESENTA LA RASSEGNA DI TEATRO INFANTILE "PICCOLI APPRODI"

Piccoli approdi” è il Festival di teatro infantile che ACS Circuito Spettacolo Abruzzo Molise dedica ai

piccoli spazi con il patrocinio e il sostegno del Comune di Teramo, del Comune di Roseto, del Comune di

Bellante, del Comune di Giulianova, della Provincia di Teramo e del BIM. La rassegna teatrale, con la

direzione artistica del M° Domenico Polidoro, vede protagonisti il Centro di Produzione Teatrale per la

ricerca e sperimentazione Florian Metateatro, La compagnia Burambò, insignita del premio “Pulcinella

d’oro 2004” e La compagnia dei pupi italici che opera nel campo dei pupi dal 2015 con vere e proprie

opere d'arte figurativa.

Il teatro, per sua natura, è molto vicino al gioco tipico dell’infanzia dove l’artificio è necessario per

conoscere il mondo trasformandolo. Attraverso una relazione d’arte dove lo spettatore è polo dialettico

indispensabile quanto l’attore, prende forma il valore culturale e sociale del teatro come evento che crea

comunità. Le opere che verranno messe in scena tra tradizione, innovazione e sperimentazione

costituiscono il luogo nel quale l’adulto interroga il proprio sguardo attraverso lo sguardo del bambino

realizzando così una sintesi perfetta di questa fusione in cui fiaba e rappresentazione si confondono. La

rassegna teatrale infantile promuove la diffusione della cultura teatrale tra i più giovani, favorisce

l’incontro con le diverse espressioni artistiche e offre a bambini e ragazzi l’occasione di esplorare un

ambiente generativo e creativo.

«Proseguendo nel cammino intrapreso già nella scorsa stagione, ACS sta ripensando la programmazione

del cosiddetto teatro per ragazzi come il “luogo” dal quale ripartire per ridefinire la necessità e le

funzionalità dei teatri nelle società contemporanee». Afferma Domenico Polidoro, direttore artistico di

ACS, «se possiamo spingerci a pensare il linguaggio del teatro come il linguaggio umano per eccellenza,

che qualsiasi uomo parla il teatro e non soltanto che alcuni professionisti fanno il teatro; se riusciamo a

comprendere che noi siamo teatro perché il teatro è una vocazione di tutti gli esseri umani in quanto

soggetti in transizione, allora, possiamo concepire l’infanzia come l’età d’oro dell’uomo, l’intervallo

temporale inviolabile e sacro per la manifestazione immediata della bellezza. La porta della “cameretta”

del bambino andrebbe lasciata sempre socchiusa e comunicante con le altre stanze della casa dove

soggiorna l’adulto consapevole». Piccoli approdi riconosce nella cultura la risorsa necessaria per educare

le nuove generazioni alla bellezza attraverso l’esperienza culturale ed emotiva dello stupore estetico che

si realizza sulla scena, rafforzando nei bambini le aree cognitive, comunicative e socio-relazionali.

I Teatri interessati dal progetto sono l’Auditorium Santa Pia Marta - Roseto degli Abruzzi, il Piccolo Teatro

Saliceti – Bellante, la Sala Polifunzionale “I Pioppi” – Giulianova, Il Parco della Scienza – Teramo.

Acquisto biglietti

Singolo spettacolo: 7 euro

Abbonamento quattro spettacoli: 21 euro

I biglietti del Circuito ACS Abruzzo Molise Circuito Spettacolo sono in vendita esclusivamente attraverso i

canali ufficiali autorizzati:

1) Online su biglietteria.acsabruzzomolise.org;

2) Telefonicamente al numero 3292750919;

3) Telefonicamente al numero 0861246773;

4) Biglietteria ACS presso Via Melchiorre Delfico 32, Teramo (TE) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00

e dalle 15.00 alle 18.00.