A TORTORETO 18 SINDACI UNITI SOTTO LA BANDIERA DELLA PACE



“Le generazioni attuali non hanno il diritto di distruggere una ricchezza che è stata loro affidata, ma che appartiene alle generazioni future!” Citando Giorgio La Pira il Sindaco di Tortoreto a aperto ieri l’assemblea costituente del comitato Sindaci per la pace “Don Tonino Bello”. Un Sindaco emozionato e fiero si è lascito andare con un discorso alto ed efficace, ricco di citazioni, che ha pienamente soddisfatto le aspettative dei tanti Sindaci presenti che lo hanno acclamato primo Presidente del Comitato. A tratti commovente il Sindaco Piccioni ha concluso ricordando Don Tonino Bello, vescovo della pace, “Sono qui per affermare il diritto all'esistenza di città più umane e giuste, un diritto il cui valore storico, sociale, politico, culturale, religioso si fa più grande ogni giorno”

Al suo fianco visibilmente soddisfatto per l’invito che gli è stato rivolto a presenziare una assemblea così importante il neo assessore regionale Umberto De Annuntiis che da giovane si è nutrito con le parole di Giorgio La Pira, il primo ad intuire che l’impegno per la pace non è per un Sindaco un optional (o, peggio, una evasione dai problemi quotidiani della città) ma è il suo primo dovere di sevizio verso la comunità che egli ha scelto di servire. E, certo, nessuno come un Sindaco percepisce che le città sono in qualche modo la “icona” stessa della pace, in quanto laboratori di convivenza e luoghi privilegiati in cui le comunità si formano.

Al termine degli interventi, per dire che nessuno ha il diritto di distruggere la terra, i 18 Sindaci (o delegati) hanno approvato e apposto la loro firma al documento della assemblea costituente che sancisce la nascita del comitato. L’accordo è di convocare entro l’anno l’assemblea per la approvazione dello statuto. Ma già numerose sono le idee emerse per iniziative comuni.

LE CITTA’ PRESENTI: Tortoreto, Teramo, Roseto, Alba Adriatica, Nereto, Civitella, Campli, Notaresco, Corropoli, Controguerra, Martinsicuro, Fano Adriano, Castelli, Cortino, Castellalto, Mosciano, Isola del Gran Sasso, Basciano.