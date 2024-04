DETENUTO NORDAFRICANO AGGREDISCE GLI AGENTI AL CARCERE DI CASTROGNO

Nella giornata del 24 aprile 2024 un detenuto nordafricano senza alcuna motivazione pretendeva di recarsi presso l'infermeria.

Al motivato diniego degli agenti di polizia penitenziaria il detenuto ha reagito aggredendoli. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti a contenerlo ed impedire l'aggravarsi della situazione, ma ci teniamo a sottolineare che questo tipo di condotte aggressive sono continue. Se non arrivano opportune risposte dall’Amministrazione, i detenuti si sentono liberi di arrogarsi poteri inaccettabili che si trasformano in veri e propri abusi, discostandosi dalla finalità rieducativa che dovrebbe avere ben chiare o essere loro ben chiarite!

Agli agenti feriti va la nostra piena solidarietà, sperando che chi di dovere si appresti ad operare il dovuto trasferimento del detenuto mostratosi incompatibile con l’ambiente.